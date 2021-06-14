時序進入6月，國內新冠肺炎疫情仍處於相對高點，已邁入第4周的全國3級疫情警戒，不知何時才能除。

在艱困的環境下，仍得有人冒著染疫風險，在第一線承擔維持社會運作的必要任務。

《今周刊》透過3個故事，向那些在不同崗位上默默付出的人們致敬。

護理媽媽宣言》國家需要時隨時站上前線戰鬥

2016年，已有17年資歷的資深護理師林佳諦，為了照顧兩個孩子，選擇離開醫療現場，當起全職家庭主婦。今年5月底，她看見台北市長柯文哲發布的「退休離職醫護徵召令」時，腦海浮現2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，自己曾在嘉義基督教醫院負壓隔離病房照顧SARS病患的回憶，胸中湧起一股無法壓抑的熱血，收拾行囊後，從台南北上赴會。

經過面試後，她被分發到專門收治快篩陽性與確診輕症病患的「加強防疫旅館」工作，每天負責監控飯店內收治的180位「旅客」健康狀況，在員警陪同下巡查可能「有狀況」的房間，並將轉為重症的病患送醫治療。

林佳諦指出，所謂「有狀況」，指的不只有病患症狀惡化，還包括各式各樣不願配合防疫的行為，例如她曾看見病患企圖逃離防疫旅館，在飯店大廳與警察、醫護人員上演追逐戲碼；也遇過不願被測量體溫的病患口氣惡劣對她說：「妳只是領高薪來幫我量體溫而已。」

其實，每天7千5百元收入的防疫旅館工作，相對於護理人員承擔的風險與工作內容，絕對不算高薪。林佳諦說，自己每次輪班12小時，幾乎全程穿防護衣、戴醫療用口罩，有時得替行動不便的高齡病患換尿布，下班後不僅全身溼透，還要花1小時徹底清潔消毒。但最令人難受的，是病患沒胃口留下的食物腐敗後與消毒藥水混合的氣味，「那味道比手術房還可怕」。

投入防疫工作前，林佳諦不是毫無猶豫，她曾詢問就讀高中與國中的兒女們：「台北市在徵召退休醫護人員，媽媽想參加，你們同意我才去。」他們一致回答：「這是做對的事。」才讓她下定決心。

「醫護是我唯一的專業，國家需要的時候，我隨時願意付出！」林佳諦形容，自己是一位「傭兵」，雖然平時的角色是家庭主婦，但當緊急情況發生，無論戰場多危險，她一定會勇敢站上前線戰鬥。

運將心聲》加快油門到醫院就是盡力

2003年SARS，任職於台北市環保局的王向榮，自願接下清理和平醫院垃圾與廢棄物的任務；18年之後，當台北市府招募運送快篩陽性、確診民眾到檢疫所的「專責防疫計程車」時，他又再次主動響應。

根據合約，防疫計程車司機必須每天接送6小時、連續上班30天，北市府每天提供3千5百元費用（車資另計），執行任務時必須全程穿戴3級防護衣，不得進食、飲水。由於載送對象是確診者，車內必須開窗保持通風、不能開空調，一天任務結束要回到定點，接受化工兵進行全身及車輛消毒後才能回家。