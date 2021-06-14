5月15日，雙北升級3級防疫警戒，熱鬧的街景瞬間宛如空城，看在小黃司機的眼中滿是焦慮，計程車龍頭台灣大車隊在這波疫情中使出渾身解術，在攻防並進的策略下，盼的是疫情趨緩的曙光。

「今年疫情又急又快，從1級、2級、3級到快要封城，（收入）就像懸崖式墜落，坦白講，司機真的是非常辛苦。」全台擁有逾兩萬名司機的計程車龍頭台灣大車隊（以下簡稱大車隊）董事長林村田直言，現在運將加1次油8百元，跑完一天卻連油錢都賺不回來，每天出去都可能以賠錢收場，「但我告訴他們，還是要出來跑，有工作，心才不會慌，待在家裡更焦慮。」

「現在白天（載運量）剩不到20％，晚上剩不到5％。」林村田無奈地說，8大行業全都停業，餐廳也都無法內用，「晚上大家不聚餐、沒應酬，所有活動幾乎都停止，請問晚上要載誰？」

過去兩年營收都逼近20億元、EPS都站上5元的大車隊，受今年5月來疫情加劇衝擊，目前在外跑的司機只剩過去的一半，勢必牽動派遣本業挹注近5成營收的大車隊其今年業績表現。

防守戰〉落實防疫SOP

加裝空氣清淨機、搭乘安心

全台持續3級警戒，小黃載客量大減，大車隊用攻防並進策略，力求逆勢突圍。先看防守策略，大車隊應變能力極快，舉例來說，去年新冠肺炎才開始在中國武漢蔓延，大車隊就成立應變小組，立即在市面上購足酒精、口罩，讓防疫SOP落實到第一線，直到今日從未鬆懈。早在今年5月疫情爆發前，林村田得知，醫院還有很多AZ疫苗尚未施打完畢，「隔天我就決定費用全部公司出，所有司機都去打疫苗，短短2、3天就有上千名司機去預約。」

只可惜，原祭出全額支付司機疫苗費用的大車隊，因本土疫情來得又急又快，疫苗得留給一線醫護施打，這些預約隨著確診病例的暴增而取消，但林村田對司機的承諾不變，「現階段還在跟主管機關做溝通，希望讓高風險的計程車司機，能夠排入這波優先施打的族群。」

不只如此，他深知計程車是大眾運輸的重要一環，乘客的信心很重要，去年疫情期間就補貼每位司機1700元，在車上加裝「空氣清淨機」，讓司機只需自行負擔約3百元左右，近期持續透過補貼誘因加速建置，累計至今，大車隊在全台有超過7千台「空氣清淨車」上路。

「在這波疫情下，我們發現叫車服務中，重複搭乘空氣清淨車超過65％。」林村田說，雖然現在路上攔車的數量驟減，但以新北市為例，5月空氣清淨車的指定叫車率，明顯較上月成長3成，「我希望空氣清淨車裝置，未來要成為大車隊的標配。」

他坦言，從去年開始添購酒精、口罩到補助空氣清淨機等，資本支出少說就有4、5千萬元，但他一點都不心疼，「未來還會繼續增加，因為活下去，比什麼都重要！」

進攻戰〉推美食配送服務

瞄準高檔、大分量商品需求

再看進攻策略。為了上萬名司機的生計，林村田還得想辦法開源，5月底，大車隊決定加入子公司全球快遞的餐飲物流行列，推出「55688精緻美食配送」。