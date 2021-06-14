衛福部次長石崇良日前在立法院回答立委質詢時表示，破口是在萬華。此說法引發外界抨擊。宅神朱學恒指出，萬華是諾富特株，表示破口是在諾富特，石崇良竟栽贓到萬華；他酸說，難道是隕石飛進來砸在萬華，裡面有英國變種病毒？

朱學恒13日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播時表示，萬華群聚和萬華獅子王基因定序都是諾富特株，表示破口是在諾富特，結果衛福部次長石崇良為了政治利益而不敢說實話，竟栽贓到萬華，身為衛福部次長丟不丟人啊。

朱學恒諷刺說，萬華是諾富特株，就是同一個傳播鏈，難道是一個隕石飛進來砸在萬華，裡面有英國變種病毒？他覺得不是。不然是有一個傳送門嗎？怎麼可能在沒有外界進來病毒的狀況下，萬華自己變成破口，不可能啦！就算是破口，石崇良也不該說這叫萬華病毒或者萬華是破口，不該這樣講，因為這是帶頭歧視你的同胞，何況科學證據顯示，疫情根本不是從萬華開始的。

朱學恒認為，有人提到3+11就生氣，獅子王是無辜的，萬華也是無辜的，是3+11的政策變動，才導致病毒滲透。大家希望調公文系統，要衛福部長陳時中認錯，因為是陳時中下的公文，但是桃園市長鄭文燦說，諾富特群聚犯兩次錯誤，鄭文燦指揮華航檢討，卻一推二五六，全部都推給別人。