喬柯維奇生涯第二度在法網奪冠。（美聯社）

現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在2021法國網球公開賽男單準決賽，將納達爾（Rafael Nadal）這座「聖母峰」攻頂成功，決賽台北時間13日晚間9點開打的決賽，面對「希臘神話西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），喬帥克服落後盤數0比2落後的劣勢，在後三盤展現耐力，最終6比7（6）、2比6、6比3、6比2、6比4獲勝，拿下個人生涯第19座四大賽單打冠軍。

這是喬柯維奇繼2016年首次拿下法網冠軍之後，第二度在花都巴黎舉起紅土大滿貫金盃，除了讓他在生涯四大賽冠軍數，僅僅落後費德勒（Roger Federer）、納達爾的20座，更是網球在1968年進入公開化年代以來，能在四大滿貫至少都有2座冠軍的選手，加上今年2月澳洲網球公開賽封王，喬帥今年在四大賽已經拿下兩冠。

接受場邊訪問時喬柯維奇說：「謝謝各位到場為我們加油，準決賽和決賽我打了9個小時的網球，感謝親友、團隊給我的支持，讓我再一次美夢成真。」

準決賽擊敗勁敵納達爾，決賽再挫新生代好手，喬柯維奇在頒獎典禮上坦言，忘不了過去48小時，也鼓勵西西帕斯，自己像他一樣也經歷過一些挫折、成長，幫助自己更加強大，相信未來也會有更多冠軍等著他。

這場比賽歷時4小時11分鐘，生涯首次打進四大賽決賽的西西帕斯，無緣成為第一位稱霸法網的希臘人，但年僅22歲的他打出新世代給職業網壇的衝擊，未來仍值得期待。