美軍現有這兩款水面戰艦都缺乏像中共055型大型驅逐艦所具備的先進性能，如雙波段雷達與隱形功能，新戰艦將一併解決這些問題。圖為中共055驅逐艦首艦南昌號。（圖／網路）

美國海軍日前確認開始研製下一代導彈驅逐艦，做為21世紀大部分時間裡的海軍戰艦主力，它們將取代現有柏克級驅逐艦與提康德羅加級巡洋艦，總數為80餘艘。它的設計理念將比朱瓦特級保守與實用，採用多項與柏克III型共通規格，目前規劃於2028年開建，2032年交付首艦。至於屆時是否能足以匹敵主要對手中共055型驅逐艦及其後繼型號，目前還難以預料。

據美媒《軍事觀察》指出，美國目前擁有世界上最龐大的驅逐艦和巡洋艦艦隊，包括22艘提康德羅加級巡洋艦、68艘伯克級驅逐艦和2艘朱瓦特級隱形驅逐艦。其中只有朱瓦特是冷戰後的設計，它是麻煩最多的戰艦之一，訂單從原訂32艘削減到3艘，除性能依然不佳外，每艘價格更上漲至70億美元，大約是普通驅逐艦造價的7倍。

朱瓦特級是美國海軍史上麻煩最多的戰艦，排水量超過萬噸，原訂建造32艦，最後一直削減至3艦，每艘造價還高達70億美元。（圖／美國海軍）

報導說，美海軍新一代驅逐艦除了取代現有柏克級驅逐艦，提康德羅加級巡洋艦也會退役，成為最後一代巡洋艦。至於麻煩多多的朱瓦特級，亦將順勢提前退役。

新一代驅逐艦與現有艦艇相比，新戰艦將具備高度自動化，可大幅減少船員需求。預計於2028年開建，2032交付首艦，但4年要完工的目可能難以達成。新艦將首先取代提康德羅加級，該型戰艦自1980年代啟用至今，冷戰結束後建告新艦預算遭刪除，新型戰艦的發展又極不順利。而柏克級則自1988年開始服役，較新型的Flight-III改進了火力與控制系統。這兩款戰艦都缺乏像中共055型所具備的先進性能，如雙波段雷達與隱形功能，新戰艦將一併解決這些問題。

美軍柏克級驅遭艦則自1988年開始服役，較新型的Flight-III改進了火力與控制系統，目前有68艘服役中。未來將逐步替換為新一代導彈驅逐艦。圖為美軍柏克級驅逐艦麥肯號。（圖／美國海軍）

不過，報導指出，中國軍艦建造規模極為龐大，2020年的軍艦採購支出已超過美國，這意味著，等到美軍新驅逐艦可以服役時，其戰艦數量已大幅落後於中共海軍。加上中共新驅逐艦計劃沒有遇上像朱瓦特級那麼嚴重的問題，比起美軍戰艦，中共艦艇已具有相當大的性能優勢，美軍的劣勢讓其新驅逐艦計劃顯得特別重要。

由於朱瓦特級與2款瀕海戰艦的經驗，許多分析家對美軍下一代驅逐艦的性能不敢樂觀，但這些錯誤的經驗仍有很重要的價值。消息指出，下一代艦艇將強調新的船體形式、高效率的綜合電力系統和更好的耐用性。新戰艦將有100具以上的垂直導彈發射器，相較之下，柏克級有90具，柏克級Flight-III為96具，提康德羅加有122具，中共055型有112具。它仍將使用美軍通用的馬克-41型垂直發射器，以便能使用同級別的導彈。此外，新艦將使用與柏克級Flight-III相容的系統，以降低風險、減少開發時程與研發成本。

報導最後說，由於中共055型大型驅逐艦的新艦建造已有告一段落跡象，預計可能有更新款的後繼型號，因此未來是否足以對抗快速發展的中共海軍戰艦，目前仍難以預料。