以色列國會今天在信任投票中批准成立新的聯合政府，右派領導人班奈特將宣誓成為總理，美國總統拜登隨即道賀，並期許加強兩國之間的關係。

120席的以色列國會（Knesset）以60票同意、59票反對、1票棄權，通過由班奈特（Naftali Bennett）和拉皮德（Yair Lapid）聯手共組新政府，終結長命總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）創紀錄的12年任期。

拜登發表聲明說：「祝賀總理班奈特（Naftali Bennett）、副總理兼外交部長拉皮德（Yair Lapid）以及以色列新內閣的所有成員。」

他說：「我期待與班奈特合作，加強我們兩國之間密切且悠久的關係。」

班奈特則是感謝拜登在加薩走廊（Gaza Strip）最近暴力衝突中支持以色列，強調將會改善與美國國會兩黨的關係。（編輯：曹宇帆）1100614