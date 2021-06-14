台灣疫情嚴峻，被視為唯一解方的疫苗卻嚴重短缺，且國產疫苗仍爭議不斷。台北市議員羅智強透露，這幾日與朋友聊天都提到，如果今天是馬英九執政，一定打得到疫苗，其中還包括上次投給總統蔡英文的朋友。

新冠疫情持續蔓延，國內仍處於三級防疫警戒，確診人數累計破萬，死亡人數更飆破400人，接種疫苗成了當務之急，無奈疫苗供給十分吃緊，不僅國際疫苗買不到，國產疫苗也頻頻引發爭議。

對此，羅智強昨（13）日在臉書指出，這二天，不約而同聽到好幾個朋友傳訊聊天時對他說，「如果今天是馬英九執政，一定打得到疫苗」，其中甚至還包括上次投給蔡英文的朋友。他感嘆，「真的是應了我說的那句話，還馬英九公道者必蔡英文」。

疫情嚴峻，台灣已累計破萬確診、逾400人死亡。圖為戶外快篩站的醫護人員穿著全套防護裝備在烈日替民眾篩選。(資料照／陳怡誠攝)

此外，羅智強也分享友人傳來，「懷念在野的民進黨」，首先他提到，若在野的是民進黨，相信我們應該都已施打疫苗了，台灣還需要三級警戒嗎？還需要三更半夜偷打疫苗嗎？還需要去美國打疫苗嗎？

羅智強接著轉述，這時候如果民進黨在野，有主流媒體、有側冀、有1450，早已群起圍攻執政黨了，疫苗早就垂手可得，到處都可以免費施打了，並質疑，為什麼這麼厲害的民進黨不在野？害我們失去自由、民主、甚至付出生命。

最後，羅智強直言，「很懷念在野的民進黨，但超級不齒執政的民進黨」。