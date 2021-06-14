《機智醫生生活：第2季》柳演錫。（Netflix提供）

《機智醫生生活：第2季》鄭敬淏。（Netflix提供）

《機智醫生生活：第2季》金大明（右）。（Netflix提供）

《機智醫生生活：第2季》田美都。（Netflix提供）

（台北—首爾連線報導）療癒韓劇《機智醫生生活：第2季》終於回來了！肝膽胰臟外科醫師「李翊晙」曹政奭、小兒科醫師「安政源」柳演錫、胸腔外科醫師「金雋婠」鄭敬淏、婦產科醫師「楊碩亨」金大明以及神經外科醫師「蔡頌和」田美都日前接受台媒越洋視訊訪問，「99五人幫」開心感謝台灣觀眾透過Netflix對該劇的喜愛，並希望第二季也能在辛苦抗疫期間，繼續撫慰大家動盪不安的心，期盼疫情結束後，能夠盡快來台灣與粉絲見面。

曾任台灣觀光大使的曹政奭表示很想念台灣粉絲，「想要趕快見面一起聊聊天，雖然彼此分隔遙遠，請不要生病，最後想傳達『一定能克服』這句加油的話給大家」；柳演錫也說恰巧上季開拍前的春天，有到台北旅行，實在是有太多好吃的食物跟美麗的景點，對台灣美食念念不忘，「也想跟我們《機智醫生生活》的粉絲們舉辦粉絲見面會，在那之前身體一定要健健康康的唷」；金大明則意外透露疫情前很常來台南，「想起每次我迷路時，都很親切告知怎麼走的台灣朋友們，好像就是因為這樣才會去這麼多次，希望可以趕快再去見到他們」；劇中不斷和鄭敬淏搶食的田美都，戲外也暴露吃貨本性，笑喊「希望等疫情趕快結束，能夠去台灣吃牛肉麵，我一定會去吃的」；鄭敬淏更是一開口就不忘用中文「大家好，我是金雋婠（角色名）」來自我介紹。

5人組成的樂團「美都和Fa La Sol」更是劇中一大亮點，上一季中每集都有一首新歌，所以就算沒有拍攝行程，也幾乎每周都要團練，他們也一致認為確實演奏樂器是劇中最具挑戰性的部分，尤其還要邊彈邊唱，很容易跟不上拍子，真的得花很多時間練習。記者也請他們各自推薦了1首歌為台灣粉絲加油打氣，因為前面都是曹政奭第1個回答，所以這次反過來請鄭敬淏先答，害還沒想好答案的他超級驚慌，這時柳演錫立刻跳出來救援，率先表示「雖然我們OST裡面有很多歌曲，但是有想推薦防彈少年團的〈Life Goes On〉，因為這首歌讓我有被安慰到的感覺」，接著金大明說「想選我們一起合唱的〈你對於我，我對於你〉，啊等等是〈我對於你，你對於我〉，感覺會很棒」，田美都跟曹政奭都選擇了自己演唱的OST〈我知道我會愛上你〉和〈ALOHA〉，還忍不住當場清唱一小段，最後又輪回鄭敬淏，選了大家一起演奏的卡農變奏曲，並透露「我每天早上都會聽」。

不只苦練各自彈奏的樂器，因為是醫療劇，也有不少手術戲份，田美都說「為了呈現許多小細節，雖然不是真正在動手術，但為了讓我在拍攝時不會看起來太生疏，現場是有真正的醫生，所以我們都有跟著學，這部分也是滿困難的」。鄭敬淏在劇中相較於其他4人，講話比較不帶感情，他說「在拍第二季時，我得多去想一下雋婠面對病人時的心情，這也是讓我花了不少時間去揣摩」。金大明則因為飾演婦產科教授，間接體驗與了解到成為父母的過程。因飾演小兒科教授，跟小演員們有不少對手戲的柳演錫，坦言跟他們相處的時候確實需要一些技巧，記者會上他也提到會事先拿玩偶來練習，有些因為年紀太小集中力不足，所以比較難配合，現場也會做好萬全的準備，隨時拿出餅乾、玩具等，來做為獎品鼓勵。

該劇選角相當完美，讓劇迷驚呼「角色即本人」，被問到如果可以重選，最想演誰的角色時，5人一開始都謙虛表示「他們都演得這麼好，我怎麼敢去想別的演員飾演的角色」，聽到最後一個鄭敬淏也是這樣回答時，曹政奭忍不住插話喊「Same Same」，鄭敬淏便笑回「我也是Same」，曹政奭也補充說「在扮演的過程中我也會很驚訝，想說『世界上真的存在著這樣的人嗎』，很驕傲自己能夠演到這麼帥氣的角色」，相當喜歡小孩的柳演錫也稱「我還是想要演小兒科的角色」，金大明則表示「我也是想再花更多時間去了解我飾演的碩亨，很想要把他演好，碩亨擁有一顆溫暖的心這個部分，我也想要擁有」，不過曹政奭似乎認為太過無趣，馬上展現搞笑本色，舉手更改答案「我選頌和，因為男生來演女生的角色會很新鮮」，一旁的田美都聽到後忍不住笑噴「怎麼突然改答案」，接著柳演錫也笑回「若是一定硬要選一個人的話，那我選弘道（裴賢聖飾），因為我現在是演教授嘛，覺得實習生的模樣很青澀可愛 」，結果立刻被鄭敬淏吐槽「但你這個年紀無法啦 」，一來一往的逗趣互動，戲裡戲外的好感情表露無遺。

感情相當好的5人也透露私下有一個聊天群組，曹政奭率先搶答說「最常傳訊息的就是敬淏，最不常回訊息的人應該是演錫吧」，鄭敬淏聽到後急喊「對！是演錫，是柳演錫先生，就是演錫呢」，曹政奭繼續補充說「因為要做的事情太多了，他不是那種不在意我們訊息的人啦，只是真的很會安排自己的休閒時間做很多事，實在太忙了」，不過柳演錫還是相當委屈地反駁「我都有讀訊息、回訊息啊，也有做反應捏，但敬淏哥實在傳太多訊息了啦」，並透露訪問當天早上也是鄭敬淏最先傳訊息。再被問到拍攝時誰最吵時，柳演錫也說「與其說誰最吵，不如說是氣氛製造者，我覺得那應該是政奭哥」。

而疫情期間眾人因為忙於拍攝第二季和練習樂器，所以其實沒有太多自己的時間，田美都表示「因為疫情也沒去其他地方，就在家裡看Youtube」，還不忘稱職地宣傳「還有看Netflix」，鄭敬淏也稱就在家中跟淏英（호영）、愛風（애봉）2隻愛犬玩，金大明則是會在家親自下廚，眾人公認最不常回訊息的柳演錫，也確實過得相當充實，還在這段時間考取咖啡師資格證，更開設了YouTube頻道《柳演錫的週末演錫劇》，前陣子還挑戰跳了同公司男團MONSTA X的新歌〈Gambler〉。《機智醫生生活：第2季》17日起，每周四晚上10點在Netflix與韓國同步播出。