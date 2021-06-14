6月2日晚上11點半，本刊直擊沈玉琳剛結束直播活動，工作時全程戴好口罩的他，直播結束後便立即摘下口罩，還與數名工作人員談笑寒暄，讓人不禁為他捏了把冷汗。接著沈玉琳開著要價500多萬元的BMW840i轎跑車，回到新入厝的台北市大直豪宅。

結束拍賣直播，沈玉琳隨即收拾東西，準備回家陪伴妻女。（圖／本刊攝影組）

6月2日深夜11點半，沈玉琳結束直播拍賣走出活動現場，工作超過2小時的他看來未顯疲累，似乎對自己締造的銷售佳績十分滿意。但或許是直播全程戴口罩被悶壞了，還沒前往停車場，沈玉琳就拿下黑色口罩，之後他先將應為廠商贈送的一大袋海鮮與冷凍肉品，放進自己的BMW 840i轎跑車後車廂，並與工作人員聊上幾句，這才駕車離去。

一收工就摘下口罩的沈玉琳，上車前還與身旁的人談笑聊天，成為防疫負面示範。（圖／本刊攝影組）

一路上沈玉琳的車速相當平穩，很遵守交通規則，25分鐘後就抵達今年5月入住、位於台北市大直的80坪新家。據了解，他在台北的大直、內湖及新北市五股共坐擁三戶房產，大直住處擺放不少他珍藏的藝術品。先前沈玉琳開設製作公司慘賠3千萬元，之後轉到幕前拚命接通告，不僅清償債務，還靠投資房地產累積財富，「現金會因為通貨膨脹而貶值，但房子不會，不管行情再怎麼跌，永遠都可以放著等到增值。」認為錢拿來買房最有安全感。

能說會唱的沈玉琳，近期跨行海鮮直播，次次都創下極佳的銷售成績。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳與小他十七歲的吳曉純（芽芽）結婚10年，育有一個寶貝女兒「妍妍」，感情相當甜蜜。近期各節目因疫情紛紛暫停錄製，沈玉琳於TVBS主持的《11點熱吵店》便改為精華重播，網路節目《威廉沈歡樂送》也停止更新，新推出的網綜《美女與野獸明星能量賽》，暫時以線上方式錄製。多出不少時間和家人相處的沈玉琳，除了誇讚老婆廚藝突飛猛進，更表示在家的辛苦不遜於工作，「現在小孩很硬，上、下午都有線上教學，我都會跟著一起，總不能耍廢躺在那邊。」

沈玉琳和Melody主持的《11點熱吵店》，因疫情暫停錄影，改播精華內容應急。（圖／TVBS提供）

對於身處五光十色的演藝圈，沈玉琳早練就一身防禦功夫，完全不受誘惑，並自豪很能掌握娛樂效果，不會有任何踰矩的行為。潔身自愛的他，更曾自比AV男優：「再好美好的事物變成工作就只是工作，和AV男優一樣，我也會審美疲勞。」

突然多出不少空閒時間的沈玉琳，開心地在家當奶爸陪伴女兒妍妍。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

去年沈玉琳帶著愛妻芽芽上節目秀新車，並自豪買車一次付清，絕不貸款。（圖／TVBS提供）

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