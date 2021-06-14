士林夜市從過去逾10萬人造訪，如今街道冷冷清清，罕見地老闆比客人多，但疫情未過，協會內鬥又起，攤商面臨空前的倒閉危機。本刊記者6月2日跟鄭吉祥執行長鄭吉祥相約辦公室，他一開口先替舊佳里前里長何逸松抱屈，「當時很多攤販不滿，不願意配合收費，才會找前里長幫忙」，立意良善的配合政府納管計畫，意外害他惹上麻煩，實在很不好意思。

鄭吉祥透露，協會管理攤商並不容易，所幸在前里長何逸松的協助推動下，1年多來已有180個攤商願意加入計畫，作為第一線的橋樑者，而且收取會費的收支預算也都公開透明，每分錢都是踏實在做，市場處也會監督，每周3次稽查。攤商也表示，「其實納管計畫的陣痛期，又遇到疫情難關，才會搞得烏煙瘴氣，但肯定會有撥雲見日的一天」。

前里長何逸松表示，自己疑因協助市府推行「攤販精進計畫」，整併既有自治協會而遭人挾怨報復。（圖／翻攝市議員劉耀仁臉書）

不過前里長遇襲是事實，警方懷疑惡徒的動機，恐與該協會收取費用有關。地方上也傳出，由於該協會曾向攤商放話，如果沒有加入協會，就會遭到警方以無照攤販開單罰款，因此引起許多攤商反彈，甚至找上議員進行調解。

面對地方上傳言，48歲的士林夜市國際觀光發展協會執行長鄭吉祥表示，並未強行要求攤販加入，也沒恐嚇要請警方開單取締。目前該協會已成功納管大東路、大南路及文林路等路段的180家攤商，台北市市場處副處長高群荐強調，攤販長期精進計畫的重點就是要管人、管地、管秩序，希望建構好的環境吸引遊客上門，他相信士林夜市目前在2個民間單位的合作管理下，一定會明顯進步。

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