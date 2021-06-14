擁有百年歷史的士林夜市，因為新冠肺炎重創觀光，去年初陸客減半，就爆發倒店潮，夜市的人剩下小貓兩三隻，攤販喊冤「這要大家怎麼生存？」而且士林夜市店面待租量年增幅逾兩成，店面租金下跌1成，2千多位攤商咬牙苦撐，卻看不到疫情盡頭。

「你連在呼吸睡覺都是要花錢的」，賣了3年浪花捲的林小姐說，現在疫情嚴峻，不會有外來客、更別說在地居民，只能靠平台外送、電商及團購單，4、5月收入幾乎是0，開店營業都得負擔店租、水電、員工薪水及材料成本，「入不敷出的情況下，能撐多久自己也說不準」。

「1天收入原本有6000元，現在有1000就要偷笑了」，賣大腸麵線的李先生頻頻搖頭，因為一方面擔心與客人近距離接觸，一方面又煩惱沒做生意沒錢賺，只好做隔板防護，硬著頭皮營業，心中也萌生過店休的念頭，但李先生說，在夜市賣了40年，頭一次碰到疫情慘狀，但一想到休業後收入是零，還不如辛苦點，掙些微薄金錢度日。

攤商無奈表示，三級警戒以來收入剩六分之一不到，但停業更沒錢，只好強撐。（圖／王永泰攝）

不過士林夜市除了面臨疫情危機，管理協會間的鬥爭也在檯面下暗潮洶湧，雖然多數攤商對於政府的納管計畫樂觀其成，但協會間的內鬥爭議未平息，攤商反而會更無所適從。台北市市場處則表示，對於攤商因疫情造成的收入損失，可以從旁協助，如果攤商需要向中央辦理相關補助，市場處會提供列管名冊或停業證明，以利申請作業。

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