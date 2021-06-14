Kyrie Irving goes down hard after the lay-up, grabs his right leg.



Hope it's nothing serious 🙏🏽pic.twitter.com/Nb47vIsIYb — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 13, 2021

這下子籃網真的碰上大麻煩了！籃網明星後衛厄文14日在第2節就因嚴重扭傷右腳踝提前退場，徒留杜蘭特一個人孤軍奮戰，公鹿趁機靠著「字母哥」阿提托康波34分、12籃板的雙十貢獻，最後以107比96強壓籃網，也把東區準決賽戰局扳成2勝2敗平手。

原本籃網三巨頭就少了右大腿拉傷的「大鬍子」哈登，沒想到今天打到上半場還剩6分05秒，厄文切入上籃放進兩分，落下同時剛好踩到阿提托康波的腳，造成厄文右腳踝當場扭傷，讓他當場倒地疼痛不已，只能提前宣告退場接受治療。

公鹿隨後第3節一舉擴大領先差距到17分，儘管籃網一度縮小差距到9分，米德頓卻在第3節快結束時投進三分球，也讓公鹿末節始終保持兩位數以上領先，打到最後4分28秒，公鹿仍以99比84領先，籃網隨後換下主力宣告提前放棄。

除了阿提托康波，米德頓也幫公鹿拿下19分、8助攻與4籃板，哈勒戴14分、9助攻，塔克13分，福布斯10分；籃網以杜蘭特28分、13籃板及5助攻表現最好，厄文傷退前拿11分，籃網總教練納許表示厄文腳踝X光檢查呈現陰性，接下來16日回到紐約的G5能否上場卻不樂觀。