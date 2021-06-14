社區篩檢站快篩個案處置流程。(取自蔡壁如臉書)

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心呼籲如非必要應避免返鄉及長距離移動，高速公路局祭出「最嚴管制」，不只返鄉民眾，連物流、通勤者都塞在匝道口，引發民眾抱怨連連。民眾黨立委蔡壁如昨(13日)在臉書寫下，端午連假的第二天，高速公路上似乎還是出現了返鄉人潮，知道大家都悶久了，但她在快篩站看到的情形是，「疫情並沒有好轉，我們沒有放鬆的本錢。」

蔡壁如13日在臉書提到，疫情初期，多是個別的人來篩檢，到後來變成一家人、一家人的過來快篩，常常是其中有一個人陽性，一起來的家人也是陽性，然後就全部住到防疫旅館或是專責醫院，且在快篩站常遇到讓「醫療」也很為難的事件，「我常講現在用醫療解決社會問題，成本太大」。

蔡壁如舉例，一個老人家和看護一起來快篩，結果老人家是陰性，但看護卻是陽性，怎麼辦？按照流程老人家應該由家人帶回家，並且做好自我健康監測，但是家屬不敢就這樣把老人家接回去，因為不知道老人2天後的PCR結果如何，所以只能讓老人和看護直接收住院。

因此蔡壁如指出，吃粽子的節日到來，原本應該是家人團聚的日子，但疫情並沒有結束，影響甚至更為龐大和深遠，防疫還是得從自己勤洗手，戴口罩、少出門做起。另外，她也製作一張「社區快篩站流程圖」，按著這個流程圖，希望能幫到快篩站做快篩的民眾解決疑惑。