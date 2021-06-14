全台新冠肺炎疫情嚴峻，為避免疫情擴散，政府呼籲民眾端午節盡量不要返鄉；而主播出身現轉型成女藝人的蔡尚樺也乖乖在家防疫，並在社群PO文且標示台北來證明端午連假沒返鄉，並透露爸媽都超有防疫觀念，雖然自己已經很久沒和爸媽見面，不過她表示「照顧好自己健康平安就是最好的孝心。」

蔡尚樺13日在社群PO文表示，用一句話證明端午連假沒返鄉，就是「我今年連一顆粽子都還沒吃到」，她透露自己平時是個一天到晚回家、最愛跟爸爸媽媽撒嬌的小媽寶，但也因為疫情的關係，已經很久沒和爸媽見面。

蔡尚樺也透露爸媽都超有防疫觀念，不管是她生日或是端午節，都告訴她「千萬別返鄉」，還透露爸爸是醫生，「每天看診完回家在門口就先除去所有外衣裝到袋子裡，馬上去洗澡。現在在家都一人一室不共食，甚至還有另一台洗衣機專門洗他的衣物」，防疫工作做得相當徹底。

最正主播蔡尚樺自曝是小媽寶，被阻止返家醫生爸防疫超到位。(圖／蔡尚樺IG)

蔡尚樺也坦言自己非常想念爸媽，「見不到彼此，沒辦法像往年在家蹦蹦跳跳圍著家人嘰嘰喳喳說個不停吃蛋糕吃粽子。」不過他們依舊天天電話熱線，「疫情阻隔不了親情，為了深愛的家人，我們都要照顧好自己。」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922