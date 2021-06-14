新竹1名女子小芳（化名）自小學5年級起就遭母親男友多次猥褻性侵，時間長達11年之久，對方還是年薪百萬的物流業承包商；她在大學2年級某次遭對方侵犯後，就將對方使用的保險套放到冰箱保存，並在日後當作證據提告，檢方事後在保險套檢驗出對方的精液，法院依強制性交罪判4年6月刑期，全案可上訴。

判決書指出，2009年小芳當時年僅11歲、就讀小學5年級，與母親、母親的男友同住一起，而母親男友竟趁著她性行為智識及決斷能力淺薄未成熟，企圖假借幫她按摩名義，實則欲強行撫摸她的胸部及下體，她當下雖然認為不妥、表明拒絕，仍遭對方猥褻得逞，誇張的是之後11年間，她竟反覆遭對方猥褻性侵。

小芳指出，她在小學6年級遭母親男友撫摸胸部及下體，再強行以嘴吸吮胸部，國一時被逼迫為對方口交，國中2年級與高一期間更多次遭對方壓制在床上並性交得逞，一直到2019年她就讀大學2年級她遭對方性侵，她想起將對方已射精的保險套並在冰箱保存下來，而5個月後她與對方某次爆發口腳，她因此決定不在隱忍，決定提告。

小芳在法庭上將對方使用過的保險套作為證據；法院認為，男子為年薪百萬的物流業承包商，審酌他在與女友同居期間竟然沒有善待對方女兒，反而因個人性慾衝腦且不顧對方人格發展和意志，強制猥褻和強制性侵對方，造成對方一輩子的陰影，雖然已達成和解並清償賠償金，仍依強制性交罪判刑4年6月。

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