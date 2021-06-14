No foul call for Pat Connaughton on this play... pic.twitter.com/yco0J9KN2l — Bleacher Report (@BleacherReport) June 13, 2021

公鹿14日與籃網的東區準決賽G4過程堪稱相當慘烈，除了籃網後衛厄文次節就因嚴重扭傷右腳踝退場，公鹿替補前鋒康納頓也在第3節被對方肘擊，當場左眼角流血不止，但他退場止血過後，竟在末節繼續披掛上陣，展現高昂鬥志與拚戰精神。

比賽打到第3節還剩7分03秒，阿提托康波接獲哈勒戴空拋傳球上籃取分，一旁的康納頓跟籃網前鋒喬哈里斯激烈卡位，哈里斯一肘打到康納頓臉上，讓他當場倒地，且在左眼角嚴重出血，哈里斯如此誇張的卡位動作，裁判竟然沒吹哨。

康納頓也展現硬漢風格，暫停過後進入休息室接受治療，僅用膠帶封住傷口止血之後，末節繼續回到場上拚戰，甚至還投進三分外線，感覺就跟沒有受傷一樣，康納頓最後替補打了22分鐘，貢獻8分、3助攻、2籃板、4抄截與2火鍋。

這場比賽的意外還不僅於此，在比賽結束之後，公鹿主場第一服務廣場突然傳出火警警報，讓球場警衛趕緊疏散還留在場內的球員與工作人員，後來當地警方確定場內某處失火，幸好火勢很快就撲滅了，只能說這場東區準決賽G4狀況真的有夠多。