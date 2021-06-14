最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下周二(22日)「梅雨滯留鋒」已在台灣附近徘徊，伴隨明顯降雨。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣悶熱，今山區留意熱對流發展，下半天起西南風影響，中南部不定時降雨，氣象專家吳德榮表示，明起至周日台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨，有較大降雨機率。同時梅雨滯留鋒下周一(21日)起重返台灣，有激發中、小尺度對流系統，帶來劇烈天氣及大量降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天各地白天晴朗、天氣炎熱；大氣不穩定，午後強對流近山區發展，部分鄰近平地受影響，有較大雨勢，要持續注意氣象局發布的訊息及特報。各地氣溫北部24至36度，中部23至37度，南部23至36度，東部23至36度。

吳德榮表示， 明天起至周日(15至20日)台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨，有較大降雨的機率，應注意；背風面過山沉降，北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日36度以上高溫出現，注意防曬、防中暑。迎風面降雨為不定時出現，日夜皆有機率；背風面則降雨機率偏低，午後偶有過山的局部、零星降雨。下周一(21日)鋒面接近，天氣不穩定，各地轉為有局部陣雨或雷雨。

另外，吳德榮表示，梅雨季尚未結束，至於梅雨滯留鋒何時重返台灣附近徘徊？美國模式模擬在下周一(21日)，歐洲模式則模擬在下周二(22日)，有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。但皆已是末期的模擬，有不確定性，會再調整，需持續觀察。