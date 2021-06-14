疫情籠罩下，最害怕將病毒帶回家。皮膚科張佳穎醫師表示，外出返家後除洗手外，洗頭也很重要，她分享8個外出回家後的清潔步驟，包括進門前雙手噴酒精、丟棄口罩、換下外出衣，保護自己也保護家人。

張佳穎昨（13）日個人臉書粉專《皮膚科 張佳穎醫師》表示，疫情期間外出返家後，建議要洗手、洗澡及洗手，即便沒出門仍要洗頭。她認為，出門後就是要把外面當成「可能有病毒」，把家裡當「乾淨區」，因此只要出門，病菌就有可能透過飛沫或接觸停留在頭髮、皮膚及衣物上。

張佳穎說，為了保護家人，也維持家裡舒適及乾淨，她分享8個個人近期出門返家後的清潔流程，第一，門口放一小瓶消毒酒精，摸門把前先消毒手及門把，再拿鑰匙；第二，使用無線手持抗菌機消毒全身及包包；第三，使用酒精消毒手機；第四，丟棄口罩；第五，利用肥皂洗手，並換下衣物；第七，用溫和洗髮精，搓泡沫至少20秒，也可利用潤髮產品，並少用定型液，避免染灰塵，最後，洗完澡才放心坐在沙發上。

張佳穎補充說，居家期間可以根據個人頭皮出油程度，決定洗頭的次數，以乾淨舒適為原則，以夏天來說，即便沒有出門、流汗較少，頭皮仍會有出油和皮屑的狀況。

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