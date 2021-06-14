小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電看好HPC應用強勁成長動能，在前段晶圓製造積極擴建7奈米及5奈米產能，後段先進封裝3DFabric平台布局同步開展，接單一路旺到年底。

【1】台積電積極擴建7奈米及5奈米產能 先進封裝平台布局同步開展

新冠肺炎疫情加快全球數位轉型速度，加上5G智慧型手機及物聯網裝置日益普及，雲端運算及伺服器需求持續轉強，高效能運算（HPC）處理器出貨進入高速成長期。晶圓代工龍頭台積電看好HPC應用強勁成長動能，在前段晶圓製造積極擴建7奈米及5奈米產能，後段先進封裝3DFabric平台布局同步開展，接單一路旺到年底。

【2】除息潮來襲 台股節後叩關17,500點

護國神山台積電17日除息2.5元，帶動6月底前70餘檔個股除息風向，投資專家表示，台積電歷年來填息行情均達陣，再加上美Nasdaq上周大漲2％，科技股將強勢回歸，本周台積電填息走勢樂觀以對，台股將不畏美國聯準會利率決策會議及台指期結算等變數，有望挑戰前高17,311點及上看17,500點。

【3】本土疫情衝擊 央行房市管制新措施縮手

本土疫情嚴重衝擊房市，據了解，中央銀行17日召開理監事會議，暫不會對不動產選擇性信用管制採取新措施，但等防疫指揮中心解除三級警戒後，央行仍將密切關注房市買氣「回籠」的狀況，若有必要，不排除在第三季理監事會議召開前出手。

【4】蘋果傳強化生物辨識功能 IC設計廠搶食商機

蘋果（Apple）將生物辨識技術導入終端裝置上正引領全球市場發展，舉凡先前指紋辨識，到後來臉部辨識，使三星、OPPO及vivo等品牌大廠都相繼跟進，現在外媒更指出，蘋果未來規劃強化生物辨識以降低使用密碼頻率。法人預期，切入生物辨識技術的義隆、敦泰及神盾等IC設計廠可望持續大啖相關商機。

【5】G7承諾持續振興 避免過早退場

七國集團（G7）領袖13日結束在英國卡比斯灣舉行的三天峰會，做出數項重大宣示。各國領袖承諾「只要有必要」將持續本國的龐大經濟振興計畫，避免過去太早縮減財政刺激的錯誤。