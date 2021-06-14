衛福部開放新冠肺炎家用型檢測試劑，達亞國際（6762）搶頭香！14日宣布，引進Lucira Health(盧西拉確可易)新冠肺炎家用型核酸檢測套組，除了將在各藥商通路銷售外，該公司網頁也將建置銷售平台，提供企業及團體直接購買的管道。

本土疫情嚴峻，快篩檢測被認為是在疫苗尚未能供應下，控制疫情最有效方法下，衛福部近日首度核准達亞、萊鎂醫和羅氏等3家引進的家用型檢測試劑。

達亞總經理許雅雯表示，「盧西拉確可易」是由達亞長期合作夥伴美國Lucira公司開發，是新型核酸檢測技術，該產品2020年11月17日已獲得美國FDA緊急使用授權，適用於居家新冠肺炎病毒檢測，與美國最佳專業 PCR 實驗室相比準確度高達98%。

盧西拉確可易檢測試劑透過簡易三步驟：1.鼻拭2.攪拌3.蓋上，即可於11分鐘篩檢出陽性或30分鐘確認陰性。只要14歲以上的民眾都可自行採樣。

目前盧西拉確可易檢測試劑在美國Lucira公司官網售價約為55美金左右，在考量該產品自美國 Lucira 工廠段提貨至台灣段，加計運輸，關稅，查驗費用及其他等相關支出，初估在台灣售價每組估計約新台幣1800元。

許雅雯表示，在疫情爆發之前，達亞已是Lucira供應鏈成員之一，目前亦負責提供Lucira該產品 CHECK-IT之半成品生產製造。有鑑於過去一個月以來，台灣疫情急速擴散，國內檢測量能滿載、檢測等待期間過長及檢測準確度不一等相關問題，造成前線防疫醫護沉重負擔、企業停工損失甚或民眾害怕染疫等相關恐慌；達亞深感家鄉需要的是能精準且快速檢測的檢測試劑，才進口盧西拉確可易檢測試劑，考量的也不是獲利因素。

去年營收突破5億元大關，獲利也首度大賺逾一個股本的達亞；以模具、射出件開發速度和準確的交期聞名，目前全球前十大醫療器材廠當中包括嬌生、亞培、美敦力、卡蒂納健康集團，均是該公司的客戶，主要產品包括手術吻合器、連續血糖監測儀等產品。該公司今牛前五月營收2.34億元，年成長率10.7%，第一季EPS為2.2元。