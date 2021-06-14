大陸女星張雨綺因演出周星馳電影《長江7號》打開知名度，近年張雨綺陸續參加陸綜，尤其以選秀節目《乘風破浪的姐姐》並成功組團出道，掀起張雨綺另一波的演藝事業巔峰，而張雨綺直率的傻大姊個性，深受觀眾喜愛，不過張雨綺近日參加長壽綜藝節目《快樂大本營》擔任固定班底，張雨綺在玩遊戲時，她卻認不出胡歌，掀起網友一片熱議。

33歲張雨綺在節目中與男星杜海濤組隊玩遊戲，要看電視劇照猜出劇名，製作單位出示胡歌在《仙劍奇俠傳》時期的劇照，杜海濤一秒就猜出劇名，張雨綺則是楞在原地，並反問：「他是誰啊？」杜海濤激動說：「胡歌啊」，張雨綺才回過神慌張說：「喔！對不起，我沒看出來」。

胡歌在2004年以《仙劍奇俠傳》男主角李逍遙爆紅，成為家喻戶曉的男星，不過張雨綺這回卻沒認出來，節目釋出片段還在微博發文標記張雨綺「綺綺子 綜藝效果拉滿！」部分網友也認為，張雨綺故意做效果做過頭了「不認識胡歌？」、「故意的吧」、「一看就知道是胡歌」。

其實，張雨綺除了以「星女郎」聞名外，她作風直率嗆辣和高潮迭起的感情史，最為人津津樂道，年僅33歲的張雨綺有過2段婚姻，張雨綺不但沒因此低潮，反而活得自在，甚至上脫口秀大方調侃自己的情史，大方態度獲得滿堂彩。