消防局人員路竹區一處民宅獲報，到場布水線搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

路竹區一處民宅火警發生在3樓，消防局人員從1樓破門而入。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄路竹區仁愛路一棟三層樓透天厝，昨（13日）晚11 時許傳出驚悚火警，三樓鐵窗竄出強大火舌，警消獲報到場搶救20分鐘後，進入屋內順利救出1人1犬，年近6旬的屋主因為躲在浴室逃過一劫，沒有受傷，受到驚嚇，被送往醫院救治。據了解，該男子白天才遇到車禍，沒想到晚上家裡又碰到火警，還好一日兩劫都平安沒事。警消仍在調查這起火警的起火原因。

高雄消防局表示，昨晚23時20分獲報路竹區仁愛路69巷一處民宅發生火警，且有人受困屋內，立即派遣13車25人前往搶救，火勢於23時47分撲滅，在3樓浴室救出一名1名年約58歲的男性屋主，救出時人沒有受傷，意識清楚，隨即由救護人員送醫。

據了解，這名男屋主早上發生車禍腳部受傷，晚上遇火警因為受傷行動不便，只好躲進廁所裡，所幸警消20分鐘就撲滅火勢，讓他與愛犬都平安獲救。

消防局人員表示，現場發現許多雜物與回收物品，造成燃燒冒煙。起火原因仍待火調人員鑑定。