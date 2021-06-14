Big Baby Glen Davis has comments on Kyrie Irving injury 👀 pic.twitter.com/qrWgq5smUy — GreenRunsDeep (@CelticsGRD) June 13, 2021

籃網明星後衛厄文14日在東區準決賽G4第2節就因扭傷右腳踝提前退場，包含詹姆斯、米契爾等球星都發文祈禱厄文趕緊康復，沒想到這時候卻有人落井下石，前塞爾提克中鋒「大寶貝」葛倫戴維斯發推嘲諷，「那跟他踩踏綠軍LOGO是同一個腳踝！」

回顧籃網在今年季後賽首輪G3，厄文領軍籃網擊退前東家塞爾提克，賽後竟然故意跑回場內中圈，用他的右腳用力踩踏塞爾提克LOGO地貼，象徵他把塞爾提克踩在腳下，這個相當沒品動作，除了引發球迷丟水瓶，更讓不少前綠軍球員感到受辱。

當時葛倫戴維斯與賈奈特就公開批評厄文這個動作太過分了，簡直是在羞辱塞爾提克，如今看到厄文在東區準決賽G4不小心踩到阿提托康波的腳，造成右腳踝嚴重扭傷退場，葛倫戴維斯當然不會放過這次報仇機會，馬上狠狠回酸厄文是遭報應。

不過今天賽後也有人開始批評，阿提托康波是否故意使用「墊腳」造成厄文的腳踝扭傷，今天宣告傷癒復出的籃網替補前鋒傑夫格林說：「看到厄文受傷真的糟透了，可是當他受傷時，我並沒有在場上，所以我不想針對阿提托康波是否故意做出任何評論。」