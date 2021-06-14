日本捐贈124萬劑AZ疫苗，但這波疫苗在六都配發，高雄市拿到最多的劑量，遠超過新北與台北，引發外界爭論。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇昨(13日)晚間在臉書表示，「第一批疫苗分配大小眼」，且台灣有3項紀錄都是負面的世界紀錄，分別是全球接種率最低國家之一、疫苗目前只有兩百多萬劑、國產疫苗二期解盲就準備緊急授權，難道政府無過也無責任可言？

陳思宇13日在臉書提到，中央發放疫苗嚴重不平衡的新聞已經鬧得沸沸揚揚，詳細的數字內容也逐漸出爐，「中央自己預估台北市所需要的疫苗是85532劑，扣除莫德納疫苗的分配數16700劑，實際上台北市應得68832劑，結果中央只發給北市58000劑、短少了10832劑」、「而確診數僅62人，遠遠少於北市、疫情在控制底下的高雄，卻可以獲得遠高於台北市」。

針對台北市副市長黃珊珊13日爆料，11日上午中央和各縣市政府開視訊會議，會中完全沒有告知分配數量，直到下午4時2分，北市衛生局才收到中央的電子郵件告知疫苗配發劑量，並要求市府在下午5時，也就是收到信後的1小時內，提交分配地點、數量細節，任何人都不可能在1個小時內做到。

對此，陳思宇說，不知道中央是為什麼出這麼大的紕漏，在疫苗消息的通知上出這麼大的包，如果是因為行政程序繁瑣、疫情吃緊而使時間拖到的話，請中央盡快說明清楚，否則從數量到時間，台北市政府只感受到滿滿的惡意。

關於疫苗數量分配，疫情指揮中心指揮官陳時中13日則是宣布，將針對高風險與中高風險熱區做疫苗加配，高風險地區為台北市及新北市，將增加疫苗配比10%，中高風險縣市為基隆市、桃園市、苗栗、台中市、彰化等，增加疫苗配比為5%。

不過，陳思宇則批，「身為全球接種率最低國家之一，全國人口兩千三百多萬，但疫苗目前只有兩百多萬劑，國產疫苗二期解盲就準備緊急授權，這三項紀錄都是負面的世界紀錄，難道政府無過也無責任可言？」

另外，疫情指揮中心發言人莊人祥日前表示，高雄取得的疫苗包含國軍專案1萬100劑，該專案是每個縣市都會配送，總配送量是4.5萬劑。因此，高雄1到6類公費對象，實際上只有8萬劑，比新北市的1-6類8.3萬少。

指揮中心13日也發布新聞稿再次重申，配送予各地方政府的疫苗數量，是以疫情狀況、疫苗可分配數量、接種情形等綜合評估後，訂定分配數計算基礎的公式，對各縣市依比例公平分配，也會根據各自縣市疫情及後續接種情形等狀況分析，滾動檢討並加強配送作業，全力協助地方政府推動疫苗接種作業。