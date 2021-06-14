歐盟藥品管理局疫苗部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）昨（13）日受訪時指稱，礙於血栓風險，建議各國避免讓60歲以上長者接種阿斯特捷利康（AZ）的新冠疫苗，不過當天稍晚他澄清是媒體誤解他的話，強調AZ疫苗對所有年齡層的險益評估都是正面的，特別是60歲以上族群。

歐盟藥品管理局（EMA）調查顯示，AZ新冠疫苗和罕見血栓有關聯。

義大利媒體《新聞報》（La Stampa）昨日引述卡瓦列里的說法，指出全球新冠肺炎疫情趨緩，加上考量到年輕人染新冠後的相關風險較低，現在也有了以mRNA為技術基礎的莫德納、輝瑞/BNT新冠疫苗，認為讓年輕人施打這些疫苗比較恰當。

卡瓦列里也被問及是否應該避免讓60歲以上長者接種AZ疫苗？他回答「是」，指出法國、德國等，因為能夠取得更多mRNA疫苗，因此都在考慮這麼做。

這篇報導引發許多外媒跟進報導，以為歐盟將對AZ疫苗的使用年齡新增限制，不過卡瓦列里後續回應路透社的詢問時澄清，指出自己的專訪被錯誤解讀，強調AZ疫苗對所有年齡組來說，險益評估（risk-benefit profile）都是正面的，「尤其是對60歲以上的族群。」

目前歐盟藥品管理局（EMA）對AZ疫苗的立場是，認定AZ疫苗安全，適用於18歲以上族群，不過考量到血栓發生在年輕人身上的風險較高，許多歐盟國家已經停止讓特定年紀以下族群接種AZ疫苗，多數限制只讓50至65歲以上族群接種。