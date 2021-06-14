1名人妻婚後每個月都與丈夫回南部探望公婆，日前因疫情關係，她詢問丈夫能否暫緩南下，沒想到卻遭對方怒罵不孝、找理由偷懶，她崩潰地說已經陪丈夫回去多年，如今只是這陣子不回去，卻遭對方言語羞辱；丈夫最後甚至暴怒賞了她耳光，讓她心碎決定帶著2個孩子逃回娘家，並提告離婚。

知名律師劉韋廷在電視節目《震震有詞》分享1則案例，1對年輕夫妻結婚後住在北部，而公婆在南部，他們幾乎每個月都會回南部至少1次探視兩老；不過上個月中起疫情嚴峻，該妻子就詢問丈夫能否暫緩回去南部，沒想到對方竟回應「這是什麼理由？當然還是要回去，我的爸爸媽媽還是要我回去看」。

人妻勸丈夫疫情期不要回南部探望公婆，竟遭對方甩巴掌怒嗆不孝。（圖／翻攝自Youtube頻道高點電視）

該妻子表示，公婆也曾對她說疫情期不用每個月都回家，她因此對丈夫說「我們就待在家裡救台灣」，不料仍被對方認為是偷懶、不盡孝道，遭罵「妳是不是很不想去，現在只是找一個藉口，名正言順不要去？」她也不甘心被誤會，回嗆說「就算我不想去，我也陪你回去這麼多年了，你現在這樣子講，把我過往的努力通通泯滅掉，等於誣衊了我」。

不料該妻子的一席話卻徹底惹怒丈夫，竟遭對方狠狠賞了一際耳光，丈夫怒罵「妳如果不回公婆家，我覺得非常不孝，（傳出去）很難聽，街坊鄰居都不能接受」。妻子後來心死，決定帶著2個兒子回到娘家，娘家人聽到她的遭遇後也紛紛支持她離婚，於是夫妻倆最終以離婚收場。