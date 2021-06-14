喬柯維奇(Novak Djokovic)不喜歡五戰三勝，他今年法網開打前說：「我認為每個賽事最好都是三戰兩勝。我們的比賽已經夠多了，網球是各項運動裡賽程最密集的，幾乎每個星期都有比賽要打。」

偏偏男單決賽就是喬柯維奇演出了精彩大逆轉，反觀女子大滿貫賽事何時才要打五戰三勝？今年法網之前這個議題又被提出來談論。早年因為男女獎金不均等，女選手當然不該打那麼多。WTA年終賽於1984至1998年期間，特別在單打決賽改為五戰三勝，類似奧運的男子單打（只有金牌戰是五戰三勝），顯示女子選手打五戰三勝也沒什麼問題。

五戰三勝不代表會打滿五盤，如果是直落三也就跟三戰兩勝差不多了。說女人沒體力那更是笑話，前球后莎莉絲(Monica Seles)打過一次逆轉勝的五盤大戰，她一點也不累，賽後只抱怨打太久肚子會餓。

現今大滿貫男女單打的獎金均等，女子選手不該被小看只能打三戰兩勝。一向支持性別平權的前球王莫瑞(Andy Murray)，他也建議把女子大滿貫改成五戰三勝，他肯定五戰三勝是個很好的傳統。

男網天王納達爾(Rafael Nadal)亦是大滿貫五戰三勝的堅定擁護者，他指出這需要更強的意志力與戰鬥力，讓大滿貫顯得有特別意義。納達爾在紅土大師賽還是會輸，但在法網近乎無敵，因為對手必須贏他3盤才能過關。

18次女子大滿貫得主娜拉提諾娃(Martina Navratilova)曾對此評論：「我的心理準備一向只有三戰兩勝，如果我輸掉前兩盤，我第三盤根本就腦袋一片空白了。」

納達爾30歲之後拿下6冠，喬柯維奇7冠，可見大滿貫對身體的長期消耗並不大。小祖維瑞夫(Alexander Zverev)說：「問題其實不在五戰三勝，在於每年長達11個月的球季。」