「等等會送疫苗過去」。台北市立聯合醫院中興院區的藥劑科主任翁紹恩表示，從下午1點等到晚間8點仍等不到疫苗，再次接到電話只換來對方一句「今日不送了」，讓他氣得直接衝到台北市衛生局，沒想到卻看到科員各個忙進忙出，搬著一箱又一箱的疫苗，他感嘆說「不只前線的醫護，所有為了這次疫情努力堅守崗位的每個人，都值得一聲辛苦了」。

翁紹恩昨（13）日於個人臉書分享這段故事，星期六中午1時許接獲衛生局來電說「等等會送疫苗過去」，豈知他這一等就是7個小時，晚間8時再次接到電話通知，說「今天不配送了」，令他不滿地說「我這是被分手？」由於隔天院裡要施打疫苗，所有動線、人力都備妥，只差疫苗，「是要叫民眾來參加大型施打疫苗活動採排？」

翁紹恩只好翻出過去待在藥庫時所有的聯絡電話，問其他醫院或甚至可能有疫苗的單位，是否能先借疫苗，但每通電話都被發「好人卡」，直到晚間10時45分電話再次響起，衛生局表示「等等要配送疫苗，是否有人能收？」並表示無法確認確切送達時間，「若你能自己來拿，會幫我一個大忙」。

他再次回到中興醫院已是深夜。（圖／翻攝自翁紹恩臉書）

深夜11時15分翁紹恩氣沖沖地抵達衛生局，本來想要破口大罵，但看到眼前的狀況，卻什麼也說不出口，科員各個忙進忙出，趕著處理台北市的疫苗，每天工作到凌晨3時才回家。不僅如此，她們必須一個人搬著又大又重的包裹，一次就是5至6箱，一趟又一趟地將其送往各大醫療院所。

翁紹恩好奇地問「沒人支援嗎？」一名科員苦笑回應「到處都沒有人力了」，他才恍然大悟，原來大家的歲月靜好是一群無法下班的人負重前行。

翁紹恩一個人搬了兩大車的表單及疫苗，順利將疫苗送回醫院，他感嘆地說，這個時期的藥品、酒精、小氧鋼瓶、口罩等物資安排，甚至是藥師、總務、社工、行政人員等都在全力燃燒自己，不只前線的醫護，所有為了這次疫情堅守崗位的每個人，都值得一聲「辛苦了！謝謝你！」

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