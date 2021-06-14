【愛傳媒黃文博專欄】字典裡找不到夠匹配的詞，足以形容她的離譜行徑，那些負面的形容詞如陰險、冷血、無情、歹毒，已經難以表彰她的言行。

或許，我可以從歷史中尋找類比的對象，而且必須是女性。武則天跟她相比，只不過自命不凡，還不會像她一般當民眾是草芥。慈禧太后跟她相比，充其量貪戀權勢，並沒有像她這般視人命如螻蟻。

橫跨中西，貫穿古今，唯此一人啊！

用暴君二字差堪形容，但卻不倫不類，畢竟，這裡標榜民主，她既非君王，暴君的說法豈不⋯⋯等於把她捧成「君」？她毫無君子風範，用君形容她，有辱歷代明君與君子。

恕我淺陋，針對一個作賤了人民的統治者，我實在找不到更適合的字眼。姑且用暴君吧！

我想找出一個類似的歷史人物，來證明暴君並非千古一人，如果前有古人，就不行隨便冤枉她。然而，搜索枯腸，絞盡腦汁，了無發現，她果真縱橫千古第一人。

左思右想，終於在安徒生童話裡找到了一個有點類似的角色，雖屬童話大師創作的虛擬人物，但兩相印證，差堪比擬。

看過「踩在麵包上的女孩（The Girl Who Trod on the Loft）」嗎？

自小驕縱，毫無同理心的女孩英格兒，從小就展現了折磨昆蟲、虐殺動物的本領，她眼中只有自己，心裡沒有別人。年紀稍長，到富豪人家做事，更是狐假虎威、目中無人。

一日，富豪送她一條麵包，要她回家探視母親。她途經泥濘水坑，不願踩髒鞋子，不假思索地把麵包丟進水坑，腳踩著麵包，高興用麵包代替美鞋吸收了泥水，完全沒有想到母親許久沒有吃到鬆軟白嫩的麵包。

現世報來得迅速，英格兒此舉觸怒了靈界，她還來不及踏出髒水，就掉入深不見底的水坑。她的雙腳牢牢嵌進麵包，從此永遠困在魔境，滿身髒臭，飽受報應才。

故事大意說完了。簡短的故事中，英格兒母親對她說的話是最大看點：「小時候妳總是踩著我的圍裙，而今後妳可能踩著的，是我的心。」

知女莫若母啊，英格兒作賤麵包，一腳踩在母親心上，同時也一腳踩穿母親的縱容。沒有母親無條件的放縱，哪有英格兒無差別的作賤！

Bingo！英格兒就是童話版的暴君， 暴君就是現實版的英格兒。說穿了，暴君是民眾豢養出來的，就像英格兒是母親縱容出來的一樣。

沒有民眾無條件的縱容，哪有暴君無止盡的作賤？暴君幹了再怎麼傷天害理、天良喪盡的惡毒勾當，仍然有40%的民眾支持。有如此縱容的民眾，當然寵出這樣囂張的暴君。

因此，關鍵不在暴君怎麼搞，關鍵在那40%的支持者讓人受不了。

甘當順民的原因，因人而異。盲從？錯愛？黑了肝？壞了心？違背良知？虧欠靈魂？是非不會寫？人性拋得掉？或其它我們這種逆民意想不到的原因？總之，順民就是暴君的膽量，放縱暴君一腳腳踩在人民頭上；順民就是暴政的興奮劑，激勵暴政一次次摧毀基本民權；順民就是暴行的啦啦隊，放任暴行一樁樁殘害身家性命。而且順民跟暴君一樣知錯不改，一錯再錯，故意犯錯，錯上加錯。反正順民不分對錯，認為暴君怎麼錯都很不錯，繼續支持不會錯。暴君，順民，完美組合。

每個被寵壞的孩子背後，都有縱容惡行的父母。暴君，不是一天養成的，她會向支持者借膽，她吃定不滿者不敢，被她一腳腳作賤的麵包早已堆滿。

暴君作賤人民，終究會報在所有人身上，包含40%的身上。區別不過是，我們犧牲，你們陪葬。

躲在高牆後面爽玩人民的暴君，她的言行如果被安徒生看見，安徒生應該會認為自己筆下的英格兒實在太過善良。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。