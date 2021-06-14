【愛傳媒黃珊珊專欄】算一算，距離第三階段管制已經整整一個月，台北的疫情從突然的海嘯，現在算是小浪，雖還沒有到平靜，但是我們已經可以從容面對，台北市有條不紊的建立了一個完整的照顧網絡，各大醫院與專責防疫旅館區域聯防成功分擔防疫重任。

一個月前，每天突然新增上百個確診者，送不進急診室的救護車，確診在家等不到病房的病人，上千個被匡列的居家隔離者，還有快篩陽性的人不能回家要去哪裡？

我們在前兩個禮拜確實手忙腳亂，每天晚上都在找旅館拜託轉為專責旅館，每天都需要開一百多個房間安置病人，還好我們去年三月訓練了一批愛心天使的退休醫護團（本來只是協助輔導評鑑防疫旅館），馬上可以進駐專責防疫旅館的第一線工作，八家專責防疫旅館願意加入，還有新投入的百位護理人員，更需要一群自己也很害怕但更勇敢的專責防疫旅館從業人員、還有一群熱血的計程車駕駛成立專責防疫計程車隊，因為他們都是服務確診陽性的病人，如果沒有他們的加入，台北市的疫情不會那麼快穩定下來！

最重要的是第一流的台北市民配合防疫，大家都真的不動，這幫了醫護人員大忙，現在的病房與專責旅館數量都很充足，確診數量慢慢下降，醫護人員壓力也沒有那麼大，每一個陽性的病人都能收住到專責防疫旅館，還可以空出量能協助新北市，這一切，有點像做夢，在一個月內完成這些不可能的任務⋯⋯

萬華區的三大快篩站與快篩隊，因為有聯合醫院驚人的量能與熱忱才能完成，他們除了照顧自己醫院的病人，還兼顧台北市幾乎全部的公共衛生工作，台北市如果沒有聯合醫院的六千名醫護同仁一起努力，這場仗一定更難打。

新冠肺炎死亡率很高，如何讓患者可以立刻得到醫療協助，是現在最重要的事！也因為現在疫情較平穩，我們展開精實疫調，從確診者、接觸者訪談中找到下一個可能發病的人先協助快篩，提早找出第二圈的接觸者，把熱點消滅。

這一個月的過程中，我們面對的敵人除了病毒以外，還有沒有必要的政治口水與操作，地方政府很多事情都無法主導掌握，只能在能力範圍內盡力做好自己該做的事。

疫情還沒結束，這場戰爭還沒勝利，疫苗是最後的解方，這一波只夠85歲以上的長輩施打疫苗，75至84歲的長輩可能要等下一波，台北市疫苗的分配對象與數量以後都會公告在網站上，看到美國大聯盟已經開放觀眾進場且沒戴口罩，我們不知道要多久才能等到那一天！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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