【愛傳媒葉元之專欄】6月11日我送一台掃地機器人及300個面罩到亞東醫院，其中掃地機器人是一位華僑在美國訂購的，寄到我服務處。

最近經常接到美國華僑的訊息，說美國最近疫情比較穩了，因為施打疫苗普及率高，逐漸恢復正常生活，但是心繫台灣，想為台灣醫護做一點事。

移民科羅拉多州20多年的Tyler上周跟我聯絡，他說在美國疫情最嚴重時，醫療資源嚴重缺乏，急診室醫師連防護衣、護目鏡、N95口罩都要自己準備，他擔心台灣也面臨一樣的狀況，希望能捐贈醫護人員物資。

我跟亞東醫院聯絡，院方告訴我，他們現在最缺的是掃地機器人。

因為疫情爆發後，外包清潔人員大量離職或請長假，導致專責病房清潔工作人力不足，所以希望由掃地機器人，來清潔專責病房及ICU。機器人先做第一次的清掃、消毒，再讓外包人員清掃第二次，透過設備的提升，節省人力，也保護病人及醫護人員。

Tyler知道後二話不說，立刻訂了一台，從美國寄到我服務處。

Tyler的鄰居Max和Rick，知道輔大醫院缺某品牌防病毒面罩的濾心，特地從美國訂購了一個月份，直接寄給輔大醫院急診室，供醫護人員更換使用。

11日送亞東的300個面罩，則是來自一位遠在台南的工廠老闆，他說他們工廠開發新的防疫面罩，想送給新北市的醫院，供第一線人員使用，展現真正的南北一家親。

謝謝美國華僑、謝謝台南魏先生，雖然你們不在新北，但關心新北。新北加油、台灣加油！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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