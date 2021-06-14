日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，已陸續由中央配發各縣市施打，但重災區雙北分配到的疫苗，卻與高雄相差無幾，引發外界質疑中央「大小眼」，國民黨前立委孫大千也質疑，民進黨還要鬼扯什麼同島一命，現在連配發疫苗都要戴上有色眼鏡分藍綠嗎？

孫大千今（14）日在臉書表示，為掩飾政府疫苗採購的失敗，民進黨現在顯然是打算在綠色執政縣市的疫苗施打速度上做文章，希望能夠扳回一城，平息民怨。

他指出，新北市被3+11拖累，成為此次本土疫情的超級重災區，結果新北市只有分配到8.3萬劑疫苗，而疫情相對緩和的高雄市，扣掉國軍專案，竟然可以得到8萬劑疫苗，這怎麼會符合風險的比例原則呢？市長是藍是綠，待遇就差這麼多嗎？

孫大千質疑，是否疫苗配發也分藍綠。（圖／摘自孫大千臉書）

台北市副市長黃珊珊13日表示，11日下午4時2分，北市衛生局才收到中央告知疫苗配發劑量，並要求市府在下午5時提交分配地點、數量細節，任何人都不可能在1個小時內做到。反觀高雄市政府，竟然在一周前就已對長輩發送通知單，且表示12日下午就可以開打。

不免讓孫大千質疑，難道陳其邁會未卜先知中央的配發數量嗎？還是中央政府早就私下先行告知了呢？市長是白是綠，資訊就差這麼多嗎？原來在民進黨的眼中，疫苗的分配看的不是風險，而是顏色，只要顏色不一樣待遇就不對等，資訊也不對稱。

最後，孫大千說，台北市和新北市的市民只是因為沒有選出一個綠色的市長，所以連人命的價值也不一樣嗎？「其實，這不是數學不好，只是顏色不對！」