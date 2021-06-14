五五話端陽的連續假期及警察節，台中老字號餅店一福堂有感警察為社會的付出及辛勞，特地選在佳節時分，送上美味的一福堂太陽餅為警察加油打氣，陪辛苦的員警們歡度雙節。

警方指出，一福堂創始人林信一為台中市政府警察局第六分局市政派出所警友站副站長，後由其女兒林家鈴繼承了父親的衣缽，並傳承延續父親的理念，除製作美味的糕餅外，也繼續為警界盡一分心力。

有感於身為人民保母的警察，平日裡維持社會秩序並保護人民的安全極為辛勞，尤其在新冠肺炎疫情仍持續肆虐及延燒的情況下，警察為了守護國人的安全及健康，工作更是備極艱辛。

特地送上帶有滿滿誠意的一福堂太陽餅禮盒，用以感謝警方平日的辛勞，也祝福員警們端午佳節快樂。

警方指出，員警們對此感到相當溫馨，也表示會繼續加強各項防疫工作，維護民眾身體健康；同時呼籲當前疫情嚴峻，民眾務必遵守防疫政策及措施，連假盡量宅在家，降低染疫風險，共同為防疫盡一分心力。

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