疫苗緊急開打，衛生局以及配合施打的醫院和診所在準備疫苗作業時相當辛苦，北市立聯合醫院中興院區藥劑科主任翁紹恩指出，昨天從中午1點，等到晚上8點，接到電話是「今天不配送了」，晚間近11點，又接到電話，「等等要配送疫苗，是否有人能收！」讓他非常生氣，後來乾脆直接到衛生局拿，原本打算破口大罵，但到了現場，卻什麼也說不出口。

翁紹恩表示，電話保持暢通，周末也要高度警覺，機動回院收疫苗的生活已成常態，昨中午1點，他接到北市衛生局電話說，「等等會送疫苗過去」，豈料等到晚上8點，再次接到電話通知，是一句「今天不配送了」，讓他瞬間有種「我這是被分手？」的錯覺。

翁紹恩說，由於隔天一早就是醫院大型施打疫苗活動，所有動線、長官及全院人力都準備好了，萬事俱備，只欠疫苗，若沒有疫苗，是要叫民眾來參加「大型施打疫苗活動彩排」，他冷靜下來後，開始詢問貨運、醫院，直到晚間10點半，「藥庫人員神助攻，調撥到了10瓶，一早的疫苗便能順利開打，到時再利用這10瓶的緩衝時間想辦法。」

翁紹恩指出，豈料，在晚間10點45分時，他又接到電話，衛生局人員通知，「 等等要配送疫苗，是否有人能收！」，他終於耐不住情緒反問，「請問你的『等等』是幾點幾分？你什麼時候要來？我也跟你說『等等』，讓你站在門口罰站？」電話另一頭回覆，「抱歉！我無法確認誰送，無法確認幾點幾分到，如果你能自己來拿，會幫我一個大忙。」

翁紹恩表示，自己在11點15分左右氣沖沖的抵達衛生局，原本想破口大罵，但到了現場，卻什麼也說不出口，看著科員們忙進忙出，趕著處理全台北市的疫苗，「原來，他們必須一個人搬著又大又重的包裹，一次就是5、6箱，一趟又一趟，搭著計程車送到各院。」

翁紹恩說，科員苦笑，「到處都沒人力了！」深夜，疫苗課裡還有好幾位下不了班的職員，其中一位正對著電話那頭不停道歉，掛上電話後，回過頭看見翁也連忙道歉說，「對不起！我真的沒辦法送過去！」

翁紹恩提到，拿到疫苗後，一個人搬了2大車的表單和疫苗，外頭還飄著雨，知道目的地是中興醫院，但卻被兩三輛計程車拒絕，最後呼叫友人支援，否則真不知道延長賽要到幾點。

翁紹恩說，晚間12點20分，疫苗打達中興，苦澀卻美好的一刻，不只前線的醫護，所有為了這次疫情努力堅守崗位的每個人，都值得一聲，「辛苦了！謝謝你！」