面對籃網三巨頭僅剩自己孤軍奮戰窘境，籃網前鋒杜蘭特14日雖拿28分、13籃板及5助攻，全場出手25次卻只進9球，包含三分球投8中1，除了失誤多達5次，場上正負值更是全場最差的負23，只能說杜蘭特整場比賽都被公鹿前鋒塔克守到失了魂。

公鹿從東區準決賽G3開始祭出塔克專人伺候杜蘭特，兩人更曾爆發激烈口角，引發杜蘭特的保鑣衝進場內護駕，這名保鑣後來遭到禁止進入場內處罰，也讓杜蘭特與塔克之間心結更重，今天的G4也幾乎都直接對上，更讓杜蘭特吃盡苦頭。

畢竟哈登還因右大腿拉傷沒法上場，厄文也在次節扭傷右腳踝退場，籃網僅剩杜蘭特孤軍奮戰，讓他肩膀壓力更重，只要面對塔克接近犯規的貼身防守，杜蘭特今天投12中3、僅拿9分，甚至還曾發生他匆促出手，球竟然砸中籃板側面彈回窘境。

籃網總教練納許賽後不禁替杜蘭特喊冤，強調整場比賽塔克都用身體刻意衝撞杜蘭特，造成杜蘭特不在狀態之內，「我認為有時候那幾乎算是非籃球動作的身體對抗。」可惜就算納許怎麼替杜蘭特叫屈，只要裁判認定那些碰撞動作沒問題，塔克就會繼續這樣伺候杜蘭特！