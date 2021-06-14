台北市長柯文哲抨擊疫苗配發有內線交易、資訊不對等，北市副市長黃珊珊14日指出，中央早就可以清楚告訴地方政府分配數量，早早做好準備，但卻要拖到最後一分鐘，質疑中央到底有什麼祕密任務，她透露今早看到衛福部長陳時中的未接來電，但接了會有用嗎？

黃珊珊昨指出，6月11日早上與中央視訊會議，全國10幾個縣市政府都在問分配數量，結果中央也只大概說第一至三類加長照機構、75歲以上者長數量的2成左右，就是不說具體數字。

她抱怨，疫苗政策是中央權限，決定開放何種對象，但卻僅僅配發開放對象約2成的數量，明知道只有2成卻還要開放全部對象，其他則要地方政府自行想辦法，75歲以上長輩每10個人只有2個有機會接種，這種開放根本沒意義。

黃珊珊表示，地方政府當然有所有長輩名單及各年齡層數量，但是不會知道中央到底要實際配發多少劑下來，一直等到11日下午4時才收到E-mail通知是7萬劑，但是有1.2萬劑為中央專用，台北市只能施打5.8萬劑，扣除一至三類與長照機構的數量，剩餘數量只能供85歲以上長輩打完就不夠了，「這才是簡單的數學問題。」

她說，一直都是疫苗數量的問題，中央早就可以清楚告知地方政府分配數量，地方政府能早早做好準備，結果卻要拖到最後一分鐘，到底是有甚麼祕密任務，地方政府到底是敵軍還是友軍。

黃珊珊強調，其他長輩可能要等下一波AZ疫苗，這個不是數學問題，中央現在就可以告訴我們何時可以拿到下一波的數量，我們現在就可以告訴75歲到84歲的長輩哪一天可以打到疫苗，但這又是祕密，中央要看施打狀況才決定下一步，台灣各縣市的民眾到底為何有不同地位。

她透露，「早上我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何，有用嗎？」我們共同的敵人是病毒，不是彼此，任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂中，必遭天譴。