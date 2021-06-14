台灣疫情嚴峻，日贈台的124萬劑AZ疫苗陸續開打，資深媒體人陳文茜分享媒體報導的日本打疫苗順序，除了一線醫護第一優先接種疫苗外，第二、第三順位就是65歲以上長者跟重大傷病患者，反觀台灣把中央防疫人員、中央機關、總統府等人排在前面接種，384萬重大傷病患者從第六類一路滑至第十類，讓陳文茜嘆「此刻我如此沮喪，我什麼都做不到，改變不了權力的傲慢」。

國內疫情持續延燒，大家都在等著打疫苗，陳文茜昨天在臉書發文，指日本贈台的124萬劑AZ疫苗開打，目前依照台北市長柯文哲説法，人口佔台灣超過10%的台北市，只分到全部疫苗中的7萬劑，約5.6%，而且要保留1.2萬劑疫苗給中央，台北市民只有85歲以上長者才能施打。等於扣除中央機構，市民只分到4.6%。其他縣市則是第七類以上，及75歲人士皆可施打。

同時，陳文茜分享日本的施打順序，第一，一線醫護最優先、第二就輪到65歲以上的長者、第三，有重大傷病等慢性疾病病人、第四養護機構工作的人、第五，60至64歲長者，最後才輪到一般民眾，直言日本沒有什麼總統府、中央機關，也沒有什麼任何職業的優先順序，即使皇室都依序排隊施打。

而台灣的施打順序，陳文茜說，第10類重大傷病患者，共384萬人，有些是心臟病，有些是癌症患者、甚至正在接受化療中的病人是最容易得新冠病毒後猝死的人，也是指揮中心每日記者會上宣布有慢性病的死亡案例。這些人他們在日本是第三類，在台灣原本排第六類，但因疫苗不足，加上其他類別不斷加入，如中央防疫人員，擴大解釋為中央機關、總統府，以及維持社會秩序之必要，不是警察，而是一線記者，半導體公司員工等，結果一路滑落到第十類。

陳文茜說，想起以前去榮總兒童癌症病房探視的孩子們，他們割了手，化療斷了髪，也要活下來的意志。如今他們的名字叫384萬之一，第十類。嘆道「此刻我如此沮喪，我什麼都做不到，改變不了權力的傲慢。端午節，我只能遙遠的，無力的，虛弱的，祝福孩子們，度過苦厄」。

對此，網友紛紛留言：「看到日本打疫苗的順序，真的很難過，台灣的中央政府官員順位竟是第二類」、「制定疫苗政策的官員先打了，怎麼有辦法體會人民對死亡的恐懼，怎麼還會對企業自購疫苗緊急授權」、「原來台灣是全世界唯一，官比民大的國家」、「只有很深的心痛，已經感覺不到什麼了」、「完全沒在乎人民性命」。