還記得藝人張善為嗎？他當年演出《麻辣鮮師》「蝌蚪」一角打開知名度，成為兒童台「黑皮哥哥」後聲名大噪，卻在2013年染怪病導致下半身癱瘓，從此斷了消息。資深造型師李明川昨（13日）在臉書提到張善為，表示試圖聯絡但未果，女星況明潔也說一直找不到對方。

受疫情影響，許多人都待在家中防疫，李明川在臉書透露，近日忙著整理資料，翻出許多以前工作的照片，不禁懷念起從前，當他看到2004年為潘瑋柏、張善為的演唱會打點造型的報導，憶起消失8年的張善為，有感而發的寫下：「張善為你好嗎？」希望能打聽到老友的近況，況明潔看到這篇貼文後感同身受，「我多年前多次打電話給他都沒有人接，我打的時候他已經回家休養了，希望他能平安順利，加油。」李明川無奈的回：「對，他都不接…就是直接跟大家斷聯…誰打都一樣」短短一句話流露急尋好友卻找不到頭緒的無助心情。

張善為8年前莫名染上怪病，據悉是脊椎有過舊傷，胸椎腰椎壓迫到脊椎神經，出現嚴重淤血導致下半身癱瘓長期臥床，不得不放下演藝工作，接受刀痕長達30cm的手術，接著待在家復健，根據《自由時報》2018年的報導，張善為的助理表示長期臥床的張善為腳有稍微好轉，不過上廁所仍需要別人輔助。