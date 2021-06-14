台中市發生一起未滿月的男嬰疑似窒息致死意外。警方指出，男嬰印尼籍的母親於14日06時58分，向第一分局繼中派出所接獲報案，指有嬰兒需要救護，分局獲報後立即到場處置，由119送往平等澄清醫院急救後，宣告急救無效。初步檢視男嬰並無明顯外傷，無受虐情形，疑似為窒息意外；詳細死亡原因，將報請檢察官相驗。

警方指出，住在台中市成功路128巷租屋的印尼籍外籍移工，印尼籍媽媽上午06時許，心急如焚向大樓管理員求助，說她甫出生未滿月的男嬰無呼吸心跳，拜託幫忙報警及救護；管理員立馬打119求助，將男嬰送往平等澄清醫院急救後，仍宣告急救無效。

警方調查，男嬰的媽媽目前還在坐月子中，平常和小孩都睡在同一張床，疑似是3歲大的哥哥睡覺時不慎壓到，男嬰的媽媽還幫朋友帶1位3個月的嬰兒；媽媽無出國病史，亦非新冠肺炎患者；丈夫同是印尼籍移工在外地工作，她和小孩住在成功路租屋處。

警方表示，初步檢視男嬰無明顯外傷，亦無受虐情形。據了解，男嬰疑似被3歲大的哥哥睡覺時，不慎壓到窒息的意外，但真正詳細死亡原因？報請檢察官及法醫相驗，進一步釐清，全案正由警方協助調查處理中。