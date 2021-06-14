女星方文琳擁凍齡顏值和姣好身材曲線，是演藝圈著名的美魔女代表，而昨（13日）是方文琳的56歲生日，她和兩個高顏值女兒一起在家慶祝，方文琳身穿細肩帶小背心、牛仔裙，頭戴豹紋頭巾入鏡，方文琳在家穿搭性感又狂野，同時，小女兒齊薇也曬出母女三人同框照，畫面絕美。

方文琳昨天迎接56歲生日，她與一對女兒在家慶祝，齊薇則在臉書曬出為媽咪慶生照，只見桌上擺著沙拉、蛋糕、排餐以及紅酒，母女還浪漫關燈點蠟燭，浪漫氛圍不輸餐廳，齊薇也感性寫下：「祝我媽咪生日快樂，在家也要準備的有儀式感，希望妳開心～LoveU」。

方文琳身穿細肩帶小背心、牛仔裙，頭戴豹紋頭巾入鏡頭，方文琳在家穿搭性感又狂野。（圖／取材自齊薇Vivian臉書）

照片中，方文琳身穿黑色細肩帶小背心、牛仔短裙，頭戴豹紋頭巾入鏡，方文琳在家穿搭狂野又性感，方文琳肌膚白嫩、四肢纖細，保養有術的她，沒讓歲月留痕跡，俏麗狀態看不出已是56歲。同時，齊薇也曬出姊妹倆和方文琳的自拍照，母女五官、顏值精緻，三人同框畫面絕美，網友大讚看起來像三姊妹。

方文琳感動一對女兒為她準備的慶生活動，她開心在齊薇臉書留言：「謝謝妳跟姐姐精心準備浪漫氛圍的生日晚餐」，母女好感情表露無遺。身為壽星的方文琳心繫疫情，昨凌晨在臉書曬出彈吉他影片，把生日快樂歌詞改為「祝福平安健康」，方文琳把生日的三個願望集為一個大願望「祈願疫情在世界終止」。

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