中山區龍鳳小姐在網路PO出自己的清涼內衣照攬客，被發現是之前在萬華茶室上班的老面孔。（示意圖／中時資料照）

國內5月爆發本土疫情，桃園諾富特飯店與萬華茶室群聚感染，是這波疫情的導火線，儘管政府勒令全國八大行業停業，防堵色情行業成為防疫破口，但原本在萬華茶店內工作的外籍女侍，仍被北市中山區色情業網羅，當起「樓鳳」繼續賣淫。有老司機透露，他看中山區情色業者的攬客照片，竟然有多名小姐，以前都是在萬華茶室上班的小姐，成了防疫的「色情黑戶」。

台北市警中山分局自上個月全國進入防疫三級警戒以來，就嚴查違規八大行業，結果在網路上發現有女子PO出清涼性感照，宣稱「全素人，身材美艷，半小時1800至3000」攬客，於是喬裝男客前往查緝，當場查獲有業者經營一樓一鳳色情性交易，逮捕4名越籍及1名台灣應召女，5女雖然都稱很怕疫情，但仍要冒染疫危險賺皮肉錢，讓警方大嘆真的是要錢不要命。

警方製作筆錄時問5人「你們都不怕染疫嗎？」警方表示，涉嫌性交易女子帶回時，員警均先以酒精消毒並測量體溫，偵詢時亦利用室外空曠空間，並布置隔離措施實施詢問，員警及外籍女子均全程著隔離衣及配戴口罩，以杜絕感染風險，確保健康無虞，詢後性交易女子依社維法裁罰，並送至移民署收容。

據「鏡週刊」報導，一名老司機發現，中山區色情業者在通訊軟體PO出的小姐照片中，竟然有以前在萬華茶室上班的小姐，而且好幾人，問後才知，這些小姐不少人轉戰中山區，成為樓鳳繼續下海撈金。

老司機看著手機上多張攬客小姐的照片說：「這個以前在萬華，她也是」，還說，這些之前在萬華茶室的小姐，大多來自東南亞，年紀約3、40歲，會說中文，本土疫情爆發後，一度不知去向，後來才知道是到中山區變成「樓鳳」，做起賣皮肉生意。

這名老司機表示，這些小姐在色情業者的幫忙下，利用小套房隱蔽身分，白天都待在房裡生活，日常用品由馬伕負責，晚上就透過手機通訊軟體接客。