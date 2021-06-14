清水警分局製作影片勉勵員警「疫情尚未遠離，大家繼續加油」。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

6月15日為警察節，由於疫情仍嚴峻，警方配合市府投入警力全力實施管制及各項防疫措施，今年停止慶祝慰勞有功警察人員活動。台中市清水警分局將疫情以來執勤各項勤務製作影片，勉勵員警「疫情尚未遠離，大家繼續加油」。

疫情仍嚴峻，清水警分局配合市府投入警力全力實施管制及各項防疫措施，適逢端午連假，將針對轄區各景點實施勸導民眾勿群聚等宣導，增加員警不少勤務。

明天就是警察節，雖為警察人員重要節日，今年停止慶祝慰勞有功警察人員活動，清水警分局將警方疫情以來執勤各項勤務製作成影片，於分局臉書勉勵員警，「疫情尚未遠離，大家繼續加油」。

警方表示，透過該影片除了在勉勵員警繼續守護轄區人民治、交安及對抗疫情外，也期望在疫情嚴峻期間，宣導民眾能配合政府政策，外出全程戴口罩、配合實聯制、停止公共場所營業禁令、禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會、做好市場分流採購的各項規定；另外，連續假期，盡量不跨區活動，以共同圍堵疫情破口。

分局長張啓祥指出，6月15日雖為警察節，但疫情期間，警方仍不敢鬆懈持續加強各項防疫作為，感謝警察同仁的認真付出，張啓祥亦表示防疫期間，治、交安工作不打烊，打擊犯罪持續進行，不讓不法份子有機可趁；此外，亦提醒民眾，隨時做好個人防疫就是全民防疫。