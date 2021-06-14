大陸國家衛健委通報，6月13日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例23例，其中境外輸入病例19例（上海5例，四川4例，內蒙古3例，廣東3例，雲南2例，北京1例，江蘇1例），本土病例4例（均在廣東）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

由於廣州疫情逐漸趨緩，廣州市衛健委網站6月14日公告，符合條件的社區報批後可解除封閉、封控管理措施。

根據廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部第15、16號通告，日前廣州市對部分街道（區域）實施了封閉、封控管理。為進一步精准科學實施疫情防控，根據防控工作進展，按照分類分批原則，對封閉、封控管理區域實行有序解封。符合以下條件的社區（村），經評估並按程序報批後，由原決定機關決定解除封閉、封控管理措施：

通告規定：一、管控區域內，自各項防控措施落實到位後，連續14天且經過3輪以上全員核酸篩查無新發感染者，解封前24小時內完成全員核酸檢測且結果均為陰性。二、所有密切接觸者已得到有效管控。三、管控區域內涉及重點場所的「黃碼」人員按規定進行核酸檢測且結果均為陰性。四、環境核酸檢測結果均為陰性。解封後繼續落實其他疫情防控措施。