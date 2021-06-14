面對上季總冠軍湖人在今年季後賽首輪提前淘汰結局，身為湖人資深老將的杜德利，14日受訪坦承「小皇帝」詹姆斯確實變老了，在場上的速度也變慢了，更強調「一眉哥」安東尼戴維斯將會接下球隊火炬，也就是取代詹皇成為湖人場上領袖！

「我們必須要向詹姆斯致意，大家都說他老了，放慢了場上腳步，這是很自然的事情，」杜德利表示，「這也是為什麼我們有安東尼戴維斯的原因，他必須接過詹姆斯手上的火炬，他將在下個球季接過火炬。」畢竟詹皇今年底將滿37歲。

其實安東尼戴維斯本季遭逢傷痛困擾，整季只打了36場例行賽，更在季後賽首輪腹股溝左側拉傷，造成G6只打5分多鐘就告退場，也讓湖人無力逆轉頹勢，當前最重要的就是，他必須抓緊接下來長達4個月的休兵期，趕緊找回健康狀態。

「對於安東尼戴維斯來說，這個夏天非常重要，」杜德利表示，「他一定要調整好自己的身體，達到我們對他所需要的狀態，趕緊回到先發等級的球員才行。」只是杜德利卻忘記了，接下來湖人在今年夏天的補強動作，恐怕將是他們重振雄風的關鍵因素之一。