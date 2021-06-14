上週大S（徐熙媛）放話結束和汪小菲的10年婚姻，沉寂一週後，日前竟又在IG怒指：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，儘管經紀人立即澄清大S只是太心急無法打疫苗，還是在兩岸三地掀起熱議，消息傳到馬來西亞去，也意外引起高度關注。

據馬來西亞《星洲日報》報導，闡述了大S在IG的暴走過程，官方臉書還轉發新聞連結，在內文問道：「大S還好嗎」，吸引不少台灣網友留言，在貼文底下戰成一片，有人狂批政府，「政府一直推國產疫苗要人民當白老鼠！不是屠殺是什麼？」、「蔡就是讓台灣因為3＋11疫情爆發的兇手之一」。

也有網友認為大S太失控，「微博IG被封鎖跟屠殺有什麼關係呀？然後又硬坳成是在講疫苗擔心人民」、「離婚妄想被屠殺，搞到失心瘋？」、「台灣民選政府不會無緣無故要屠殺台灣人、妳可以大大方方回中國打疫苗，沒人攔妳」、「我人在台灣 怎麼沒被殺到」。

留言區的空前盛況讓馬來西亞網友都看傻眼，「這裡不是馬來西亞報社帳號嗎，怎麼忽然下面評論全是台灣人了？」事實上，大S一連發布多則限時動態，「這算是集體屠殺吧！」、「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用…。但狠話是保留的奧！」，經紀人也立刻解釋，「大S想表達的是，現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？」