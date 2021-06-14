60歲的以色列居民奧西（Ossie）只是出門遛狗，就見證了歷史，她在特拉維夫（Tel Aviv）街頭與大批群眾一起目睹新政府獲准成立，長年領袖尼坦雅胡的時代宣告終結。

以色列國會（Knesset）針對新政府進行信任投票，奧西緊盯螢幕，看著國會議長公布投票結果，數十名酒吧常客手持彩虹旗，屏息以待。結果出爐：60票贊成、59票反對。

以色列極右派國會議員班奈特（Naftali Bennett）聯合各黨派組成聯合新政府，並在國會信任投票中勝出，終結了尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12年執政，成為以色列第13任總理，以色列民眾上街歡呼。（圖／路透社）

奧西坐下來說：「我說不出話了。美夢成真。希望（新政府）能持續至少一年。」

極右派國會議員班奈特（Naftali Bennett）聯合各黨派組成的聯合新政府，在國會信任投票中勝出，終結了尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）長達12年的執政紀錄，班奈特成為以色列第13任總理。

反對尼坦雅胡的抗議群眾一年多來在特拉維夫的拉賓廣場（Rabin Square）呼籲尼坦雅胡下台，如今音樂響徹這座廣場，還有一門大砲朝著以色列旗海中的人群噴射泡沫。

雖然已經很晚了，49歲的居民尼沃（Chen Nevo）仍帶著孩子來到拉賓廣場，她說，在自由開放的特拉維夫，告別尼坦雅胡時代被視為歷史性一刻，「我有點震驚，因為我們等這一刻等了那麼久」。

法新社提到，班奈特屬於信奉宗教民族主義的極右派，他的支持者包括移居至巴勒斯坦土地上的以色列屯墾者（settlers），此一行為在國際上仍有爭議。

對尼沃來說，新政府或許有點「奇特」，但「我相信這群人」。她說：「我不知道新政府能不能持久，但這是個改變，而我們需要改變。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思(示其)）1100614