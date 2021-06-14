納豆前女友林千又近日在IG透露帶著媽媽飛到美國參加妹妹的畢業典禮，順便接種當地的疫苗，同時PO出新冠肺炎陰性的檢驗報告，隔空反擊罵她是防疫破口的酸民。

林千又今（14日）透過IG限時動態分享搭飛機前往美國的旅行照，並到當地的燒烤店大啖美食，滿足的直呼：「好爽！不知道多久沒在餐廳吃飯了。」不僅如此，她還公開在美國注射新冠肺炎疫苗的過程影片，大方分享心得：「這邊的人都很好很溫柔，美國打疫苗任何人都可以來，很多地方都有在打，費用免費，有三種可以選，輝瑞兩劑、莫德納兩劑、強生一劑，第一劑打了不會痛，手微痠，觀察15分鐘後可離開。」雖然打到疫苗了，但她心繫著家鄉，隔空喊話：「祝大家身體健康，早日打到疫苗，台灣平安。」

林千又分享美國打疫苗的影片。（圖／cocomademedomydream IG）

由於林千又5月底PO在花蓮出遊的照片，網友發現她跑跳各大熱門景點都沒配戴口罩，IG慘遭出征，惹出不小的爭議；對此，林千又貼出出國前按照規定採檢的新冠肺炎報告，上面顯示著陰性，疑打臉罵她的酸民：「那些說我防疫破口的酸民，搞不好自己都沒有檢測過，自己染疫都不知道。喔對了！我都沒有收到罰單耶！只會拿我的影片爆料，酸民永遠只會躲在鍵盤後面當小人，我沒染疫是要怎麼死於新冠肺炎，還有，注意你們的用詞，不要以為來罵我我就不會告你，你看不慣我的就別來這裡吵，我想封鎖誰是我的事。」

林千又公開新冠肺炎陰性的檢驗報告，反擊當初罵她是防疫破口的酸民。（圖／cocomademedomydream IG）

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922