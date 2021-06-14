AZ疫苗開放75歲以上長者施打，若有慢性或血栓病史，究竟能不能接種？衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，接種AZ造成的血栓反應與其他血栓成因不一樣，是一種特殊體質反應，並認為與其擔心引發血栓，還不如擔憂染疫後有極高的死亡率。

許多民眾擔心家中長輩有慢性病，如心臟病、癌症、中風等症狀，甚至曾經有血栓病史，正在吃抗凝血藥物，這種情況下究竟適不適合打AZ疫苗？沈政男昨（13）日於個人臉書分析，AZ疫苗所引發的血栓稱為血栓合併血小板低下症後群（TTS），因為極少數人在注射疫苗後，使血小板產生抗體，導致血液凝集，形成血栓，並合併出現血小板減少的狀況。

沈政男指出，施打AZ造成的血栓與其他的血栓反應成因不一樣，是一種特殊體質反應，因此有血栓病史的長者不會因為接種AZ而更容易引發血栓，因施打AZ發生血栓的機率僅約10萬分之一、死亡率為50萬分之一。

沈政男舉英國的例子說，施打AZ前，醫護會說明清楚，應該衡量染疫機率、染疫後的死亡率，以及血栓發生率及死亡率，整體放在一起做判斷，若認為長輩是高危險群，且一旦確診死亡率很高，那麼應該盡快接種AZ，即使有慢性病，也應施打，這樣的決定才是理性。

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