據廣州衛健委6月14日消息，6月11日晚，廣州醫科大學附屬市八醫院在對醫務人員進行的例行新冠病毒核酸檢測中，發現2名陽性感染者。接報後，相關部門及時進行處置。初步推斷，2名醫護人員意外暴露造成感染的可能性較大。

通報稱，感染者一，女性，廣州醫科大學附屬市八醫院病理科技師；感染者二，男性，廣州醫科大學附屬市八醫院急診科醫師。上述兩人在6月11日核酸檢測陽性後，送入市八醫院隔離治療。經進一步檢查、專家組會診，診斷為確診病例，目前病情穩定。其中1人為輕型，另1人為普通型。

與病例密切接觸者均已集中隔離醫學觀察，且核酸檢測結果陰性，無異常狀況。同時，對患者涉及的重點場所均已進行管控和環境清消。

根據病毒基因測序、感控管理和流行病學調查等綜合分析，初步推斷，2名醫護人員意外暴露造成感染的可能性較大，具體原因正在進一步深入調查中。

目前，市八醫院已採取嚴格管控措施，醫院職工在集中居住酒店封閉管理。每天組織原有醫務人員全員核酸檢測，檢測結果均為陰性；採集市八醫院相關環境樣本，核酸檢測結果均為陰性。周邊三條街道全員核酸檢測373668份樣本均為陰性。

政府從相關醫院抽調醫護人員進駐市八醫院，保障醫院臨床救治工作平穩進行，目前院內診療秩序如常。成立市八醫院院感聯合防控部，加強院感防控培訓和督導，查堵風險點，全面落實院感防控制度。