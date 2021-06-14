國產疫苗讓國人心生疑慮，食藥署日前公布緊急授權審查標準，不過蔡英文總統卻承諾要用國際標準審查，前民進黨立委林濁水今天質疑蔡英文與陳時中各說各話，「疫苗危機愈演愈使人擔心」。

蔡英文總統11日表示，國產疫苗是否能夠獲得「緊急使用授權（ EUA）」，政府一定會依照國際科學標準，為國人健康安全嚴格把關。中研院院士陳培哲指出，現在只有一個國際標準，就是第三期臨床試驗後做期中分析，證明有效性和安全性，才會給EUA。

林濁水今天在臉書批評蔡英文總統居然強調疫苗，我們一定用國際標準審查。問題是現在國際標準只有一個。他反問蔡英文，「所以總統遇反彈後已經要推翻政府從去年就決定丶陳建仁大大鼓吹丶而陳時中答詢說現在還沒有一個國家採用的『免疫橋接方式』核准緊急授權方法？」

林濁水質疑，食藥署剛公布的《台灣疫苗緊急授權審查標準》要廢了嗎？總統的陳時中是各說各話？應付一下？打迷糊？突然插手轉舵，而陳時中措手不及？還是回到遇危機處理則亂的舊習？「疫苗危機愈演愈使人擔心」。